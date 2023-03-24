Can Atalay, 47 yaşına Silivri Cezaevi’ne girdi

Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan Can Atalay, 47 yaşına Silivri Cezaevi’nde girdi. Arkadaşları ise İstanbul Maçka Parkı’nda bir araya gelerek Can Atalay’ın doğum gününü kutladı.

Kendilerine “Can’ın Arkadaşları” adını veren grubun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sen bizim Can’ımızsın. Biz unutmuyoruz, unutmayız. Doğum gününü unutmayız mesela, sizi bizden ayırdıkları her günü hafızamıza kazıdığımız gibi aklımızda. Her afet, Gezi tutuklularını haklı çıkarırken, dışarıdaki mücadelede gözlerimizin sizi aradığı bu günleri unutmayız. Bu depremi unutmayız, unutturmayız. Yıkılan kentlerin, su basan çadırların, sayısı tam açıklanmayan o canların, apar topar kaldırılan enkazların hesabını sorarken birlikte olacağız. Az kaldı. Baharı özgürce karşılamak dileğiyle hasretle kucaklarız.”

Can Atalay

Can Atalay, Soma ve Ermenek maden kazaları, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı’na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması’nın avukatlığını yürüttü.