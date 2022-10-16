Can Atalay’dan Erdoğan’a ‘kader’ tepkisi: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur!

Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Amasra’daki maden faciası için kader açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. Atalay’ın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur! Risk vardır, önlem vardır” denildi.

Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Can Atalay’ın sosyal medya hesabından, Bartın’daki maden faciasına dair bir mesaj paylaşıldı.

“HİÇBİR İŞİN FITRATINDA ÖLÜM YOKTUR! RİSK VARDIR, ÖNLEM VARDIR!”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın maden faciasıyla ilgili kader açıklamasını da eleştiren Atalay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Biz işçi sınıfımızdan, onların adaleti için dişe diş kora kor mücadele eden analarından, eşlerinden, evlatlarından öğrendik: ‘Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur! Risk vardır, önlem vardır!’

*Ne fıtrat, ne de kader planı. Ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları en ucuz maliyet kalemi’ olarak kabul eden zihniyetiniz, düzeninizdir. Türkiye’nin bu koşullarında dahi, eksik gedik de olsa, Soma’da hukuken kazanılan ve en yukarıdakinden en aşağıdakine kadar ne derece düşkünleşebildiklerini teşhir eden, ısrarlı bir mücadele olmuştur.

*Acımız taze, acımız soğumayacak. Yıllar yıllar da sürse, her hal ve şartta adalet için mücadele edeceğiz. Sosyal cinayet düzenine son verecek ve adaletsizlik yerin 7 kat altına saray da kursa, biz adaleti gerekirse tırnaklarımızla kazarak kazanacağız!”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Maden faciasının ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiç bir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım.” ifadelerini kullanmıştı.

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