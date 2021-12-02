Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan müzisyen Can Bonomo, sekiz aylık oğlu Roman ile objektif karşısına geçti. Bonomo, fotoğrafı, “Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim” ifadeleriyle paylaştı.

Öykü Karayel ile 2018’den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo, geçen nisan ayında oğlu Roman’ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile yeniden objektif karşısına geçti.

34 yaşındaki müzisyen, oğluyla yeni fotoğrafını, “Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim… Canlarım benim. Aferin bize” sözleriyle Instagram hesabından yayınladı.

Can Bonomo’nun gönderisine takipçileri beğeni yağdırdı.

2018 yılında Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız?” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.

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