Can Tanrıyar-Petek Dinçöz davasında yeni gelişme

‘Arım Balım Peteğim’ programı için yapımcısıyla mahkemelik olan Petek Dinçöz, açtığı dava sonucunda 12 milyon lira kazandı. Yapımcı Can Tanrıyar da eski eşi Petek Dinçöz’le evli olduğu zaman içinde bu alacağına ortak olduğunu, boşanma protokolüyle güvence altına aldığını iddia ederek Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yetkisizlik vererek dosyayı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.

Hayati ARIGAN

Petek Dinçöz ile yapım şirketi arasında 13 Haziran 2008’de bir TV kanalındaki ‘Arım Balım Peteğim’ programı için sunuculuk sözleşmesi yapıldı. Yapım şirketi, 2009-2010 dönemine ilişkin sunucu Dinçöz’e ücretini ödemedi. Sunuculuk ücretinin yanı sıra kuaför, kostüm, orkestra ücretleri gibi diğer masrafları da cebinden karşılayan Dinçöz, sözleşmeyi feshettiğini bildirdi. Dinçöz yapım şirketi aleyhine 12 milyon TL’lik icra takibi başlattı. Yapımcı şirket, icra takibine itiraz ederek Dinçöz’ün haksız ve zamansız yere sözleşmeyi feshettiğini, hak etmediği döneme ilişkin ücret istediğini savundu.

12 MİLYON LİRA KAZANDI

Mahkeme hesaplamanın ardından Dinçöz’ün 2 milyon 153 bin lira sunuculuk cezai şart alacağı, 861 bin lira da icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 3 milyon 14 bin lira alacaklı olduğunu bildirdi. Dinçöz bu kararı temyiz etti. Yargıtay ise yapım şirketinin KDV dahil 7 milyon 80 bin lira sunuculuk ücreti, 1 milyon 500 bin lira cezai şart alacağı ile 3 milyon 432 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 12 milyon lirayı Petek Dinçöz’e ödemesine karar verdi.

“O PARADA BENİM DE HAKKIM VAR”

Parayı tahsil ettikten sonra yapımcı Can Tanrıyar, İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvurdu. Dilekçesinde, Petek Dinçöz’le evlendiği sırada toplumda tanınan bir isim olması için elinden geleni yaptığını, yıllara biriken deneyimini ve çevresini özellikle maddi ve manevi gücünü kullandığını ifade etti.

Dilekçede Petek Dinçöz’ün Sinevizyon Medya A.Ş. ile sunuculuk sözleşmesi yapmasını sağladığını, bu projeyle eski eşinin büyük bir gelir kaynağı elde ettiğini kaydeden Tanrıyar, bu bedelin aralarında paylaşılacağı konusunda anlaştıklarını iddia etti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Boşanma protokolünde söz konusu alacağını adli makamlarca güvence altına almış olduğunu ifade eden Tanrıyar, Dinçöz’ün sunuculuk hizmeti almasına rağmen kendisine boşanma öncesi ve sonrası ödeme yapmadığını iddia ederek 12 milyon TL alacağı olduğunu ifade edip tazminat davası açtı.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, protokole dayalı bir dava olduğu gerekçesiyle yetkisizlik verdi. Dosya Aile Mahkemesi’nden Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilerek kaldığı yerden devam edilmesine karar verdi.

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