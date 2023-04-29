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29 Nisan 2023
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Can Tanrıyar tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Muhammed Yakut’un yaptığı suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Can Tanrıyar’ın, paylaşımlarda kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı, şüpheliyle video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiğine yönelik tespitlerde bulunulmuştu.

Soruşturma kapsamında önceki gün Tanrıyar hakkında, şüpheli Yakut’la birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir kişiye yönelik “nitelikli yağmaya teşebbüs” eyleminde bulunduğuna dair tespitler nedeniyle gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş’taki evinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Tanrıyar, 3 gün süren gözaltı süresi sonunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü.

İfadesinin ardından Tanrıyar, ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Alaturka Online
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