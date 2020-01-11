Can Yaman’ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! İşte son hali

İzmir’in Bornova ilçesinde bedelli askerlik görevini yerine getiren oyuncu Can Yaman’ın yemek yediği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Erkenci Kuş isimli dizide ismini duyuran oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti. İzmir Bornova’daki askeri birliğine teslim olan ünlü oyuncunun saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerini büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi ise Yaman’ın yemekhanede çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Can Yaman’ın birliğinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı. Yaman’ın yemek yediği esnada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.