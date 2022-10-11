Can Yılmaz’ı haberi olmadan siyasi partiye üye yaptılar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Haberi olmadan siyasi parti üyeliği yapıldığını belirten Yılmaz, “Keşke bana da haber verseydiniz…” ifadelerini kullandı.

E-devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

“SİZİ HANGİ PARTİ İÇİN UYGUN GÖRMÜŞ YÖNETİCİLER”

“Siz de E-Devlet’e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah ! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim. Ben şanslıyım beni İstanbul’da tutmuşlar, yeğenim Mersin’e hiç gitmedi ama Mersin ‘de bir partiye gönül vermiş…”

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