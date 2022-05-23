‘Cana geleceğine mala gelsin’ diyerek yanan aracını bırakıp gitti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki elektrikli otomobili yandı. Yanan araçtan son anda çıkan araç sahibi ‘canıma geleceğine mala gelsin’ diyerek yanan aracını olay yerinde bırakarak gitti.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde ki Selvi Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Seyit Çalışkan’ın kullandığı elektrikli iki kişilik otomobil alev aldı.

Otomobili durdurup bir inşaatın yanına yol kenarına çeken Çalışkan’ın otomobili alev alev yanarken alevler inşaatı çevreleyen panolara sıçradı.

İnşaat işçilerinin yangın söndürme tüpleri ile ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen kül oldu. İnşaatın koruma panolarında hasar oluştu.

CANIMA GELMESİN DEDİ ÇEKTİ GİTTİ

Olayın tanıklarından Ali Kılıç “Burada birden yanan otomobilden inen kişi önce söndürmeye çalıştı ancak sönmeyince itfaiye geldi, ardından şahsın ‘canıma geleceğine mala gelsin’ diyerek uzaklaştığını gördük, belki sonra yine gelir” diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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