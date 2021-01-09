Çanakkale Zaferi'ni mobil müzeyle 53 kentte 70 bin kişiye anlattılar

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilen, harp yıllarından kalma objeler ile dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi uğradığı 53 kentte 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkan mobil müzeyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

İçindeki 7 vitrinde Çanakkale Savaşları, dönemin Türk askerlerinin kullandığı teçhizat, cephenin komutanları, savaş kahramanları ve şehitler, görseller ve videolarla ziyaretçilere anlatılıyor. Ziyaretçiler aynı zamanda Çanakkale Cephesi'nden kalan çeşitli savaş objelerini de görme fırsatı buluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bir seferde en fazla 10 kişinin gezebildiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 53 kentte 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Planlanan 2 yıllık süreçte Türkiye'nin tüm kentlerine uğrayacak mobil müzenin bu süreçte 200 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşması hedefleniyor.

– "Gençlerin Çanakkale Savaşlarını öğrenmesi en büyük arzumuz"

54'üncü durağı olan Eskişehir'de 12 Ocak'a kadar ziyaretçilerle buluşacak müzenin proje koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkan mobil müzenin Türk bayrağının dalgalandığı her yeri gezeceğini söyledi.

Müzede 7 vitrin bulunduğunu anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Vitrinlerde Çanakkale Savaşlarına ait eserler, belgeseller ve görsellerle bir ambiyans bütünlüğü sağlanıyor. Böylece Çanakkale Savaşlarını halkımıza anlatıyoruz. Savaşın başlama süreci, Türk askerleri ve yabancı askerleri ile onların ekipmanları, kahraman komutanlarımızı ve şehitlerimizi ziyaretçilere anlatıyoruz. Vatandaşların ilgisinden memnunuz. 53 kentte 70 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. 2 yılın sonunda 200 binin üzerinde kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 7'de 70'e kadar her vatandaşa hitap eden bir müzeyiz. Ancak asıl hedef grubumuz gençlere ulaşmaktır. Onların Çanakkale Savaşları'nı öğrenmesi en büyük arzumuzdur."

Karataş müzeye en yoğun ilginin Trabzon, Kocaeli, Gaziantep, Bursa gibi kentlerde yaşandığının altını çizerek özellikle çocukların ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlerin saat 16.00'dan sonra bile müzeyi ziyaret etmek için kuyrukta beklediğine değinen Karataş, "200 bin ziyaretçi hedefiyle dolaylı olarak 1 milyon kişiye kültürel mirasımızı aktarmayı istiyoruz. Asıl istediğimiz, vatandaşlarımızın Çanakkale'yi ziyaret ederek oradaki kahramanlığı, destanı yerinde görmesidir. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde kahramanlıkları ve destanı daha detaylı öğrenme imkanı oluyor." diye konuştu.

Eskişehir'de 11 Ocak'a kadar Vilayet Meydanı'nda, 12 Ocak'ta ise Vega Alışveriş Merkezi önünde olacaklarını aktaran Karataş, Eskişehir'den sonra Ankara'da 8 noktada müzeyi ziyaretçilere açacaklarını sözlerine ekledi.

– Ziyaretçiler duygulu anlar yaşıyor

Müzeyi torunuyla gezen Gönül Yetiş ise bu sırada çok duygulu anlar yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Tüylerim diken diken oldu ve gözlerim yaşardı. Anneannemin babası, büyük dedem Mehmet Çavuş, sipere girerken yanı başına düşen bomba nedeniyle şehit olmuş. Dedem askerdeyken anneannem dünyaya gelmiş. Haber verdiklerinde Çanakkale'den mavi bir boncuk satın alıp, yollamış ancak o boncuk gelmeden şehit haberi ulaşmış. Anneannem 'Babamdan sadece bu mavi boncuk kaldı.' diyerek anlatırdı. Çanakkale deyince tüylerim diken diken oluyor."

Ziyaretçilerden emekli öğretmen Ahmet Çakır da Çanakkale ile ilgili böylesine güzel bir müzeyi görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çanakkale'nin Türk milleti için önemli bir yer olduğunu anlatan Çakır, "Çanakkale' deyince akan sular durur. Çanakkale Türkiye için milattır. Allah bir daha böyle bir olayı yaşatmasın. Müzeyi herkesin gelip gezmesini isterim." dedi.

Murat Can Yeşilli de Çanakkale Savaşlarının video, fotoğraf gibi görsellerle ve belgelerle anlatıldığı müzeyi çok beğendiğini vurguladı.