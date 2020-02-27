Çanakkale’de 40 işçi kendini madene kapattı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninde çalışan işçiler yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadığını söylüyor. İşçiler, 11 arkadaşlarının işten çıkarılması ve bir hafta önce hasta arkadaşlarını kendi imkanları ile hastaneye ulaştırmalarının ardından grev kararı aldı. Yerin 140 metre altında açlık grevine başlayan işçiler, arkadaşlarının işe dönmesini ve maaşlarının ödenmesini istiyor.

SENDİKADAN BASKI İDDİASI

Konuyla ilgili DEV MADEN SEN’den yapılan açıklamada, “İşçilere sendikadan ayrılmaları için istifa baskısı yapılıyor. İşçilerin sendikadan istifa etmemeleri sonucunda 11 işçi işten atıldı. Bunun üzerine işçiler, talepleri karşılanana dek, kendilerini madene kapatma kararı aldılar. Jandarma, işçiler ile görüşmeye çalışıyor ancak işçiler işverenden bir haber bekliyorlar” ifadelerine yer verildi.

“BURADA İŞ GÜVENLİĞİ DE YOK”

Madende eylem yapan Sercan Fidan adında bir işçi, açlık grevine başladıklarını belirterek, “2010 yılından beri maden ocağında çalışmaktayım. Ben burada işçi temsilcisiyim. Şu anda 140 metre yer altında arkadaşlarımızla iş durdurma kararı aldık. Açlık grevine başladık. Burada hiçbir iş güvenliği yoktur. En önemlisi olan ambulans bile çalışmıyor. Bir hafta önce bir arkadaşımız ambulans bozuk diye işçi servisi ile hastaneye gitmiştir. Burada işverenden bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bizler bütün haklarımızı istiyoruz” dedi.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Maden girişinde gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “İşçi arkadaşlarımızı dinledik. Yetkilileri dinledik. Bizim amacımız durumu öğrenmek. Şu anda 40 işci yaklaşık 150 metre aşağıda kendini madene kapatmış durumda. Onlara demişler ki sendika ile bağlantınızı kesin. Her işçi dilediği sendikaya üye olma hakkına sahiptir. Denetimler yapılırken bazı şeyler görünmesin diye işlemler yapıldığı da tespit edildi. Memleketimizde maalesef hiç bir denetim düzgün yapılmadığı için, hiç bir tedbir doğru düzgün alınamadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Umarım ivedilik ile çözülür” diye konuştu.