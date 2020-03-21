Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı azaltıldı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı hatlarda sefer sayılarını azalttı.

Şirketten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının "evden çıkmama" önerisi çerçevesinde yolcu ve araç yoğunluğu bulunan arabalı vapur ilgili önlem alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz."