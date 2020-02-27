Çanakkale’de feribot karaya oturdu

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Alaturka Online
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Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan ‘Aydın Kaptan-2’ isimli feribot, Gelibolu’ya gitmek üzere saat 12.00’de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.

FOTO: DHA

Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde ‘topuk’ diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.

FOTO: DHA

İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi. (DHA)

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