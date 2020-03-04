Çanakkale’de madencilerin eylemi anlaşmayla bitti

Yerin 140 metre altında başlayan ve 37 işçinin bulunduğu eylem maden şirketiyle işçiler arasındaki görüşmeler neticesinde anlaşmayla son buldu. Konuyla ilgili Dev Maden Sendikası’nın sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.

Devlet yetkililerin taahhüdünün teminat sayıldığı belirtilen açıklamada, “NesKo maden isçilerinin direnişi bugün yapılan etkinliğin ardından kaymakamın yeniden yer altındaki işçi arkadaşların temsilcileri ile görüşüp işçi alacaklarının bugün ödemesi yapılan Ocak ayı maaşı ile birlikte önemli bir kısmının ödendiğini geriye kalan alacaklardan şubat ayı maaşı kıdem tazminatı vb alacakların da bir ay içerisinde ödeneceğini söyleyerek bu sözün takibini Çanakkale valisi ve yetkili bakanların yapacağını belirtmiştir. Direnişteki arkadaşlarımız bu taahhüdü teminat sayarak direnişi sonlandırma kararı almışlardır. Sendika olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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