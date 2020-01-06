Çanakkale’de okullar tatil mi?

Çanakkale’de dün gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan poyraz fırtınası sebebiyle vatandaşlar sokakta yürümekte zorlanırken, bugünkü tüm ada seferleri de iptal edildi.

Önceki gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden turuncu kodla uyarı yapılan Çanakkale’de poyraz fırtınası etkisini arttırdı. İl genelinde dün gece yarısından itibaren etkisini arttıran ve saatte 80-110 kilometre hızla esen fırtına hayatı felç etti. Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugünkü olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Çanakkale merkezde de karla karışık yağmur eşliğinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Poyraz fırtınası sebebiyle Çanakkaleliler sokakta güçlükle yürürken, iskeleye vuran dalgaların boyu ise 5 metreyi aştı.

Çanakkale’de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle boğazdan transit geçiş yapan gemiler ve Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında sefer yapan feribotlar da asgari hızla yol alarak tedbiri elden bırakmadılar.

Fırtınanın yarın da Çanakkale’de etkili olması bekleniyor.

İHA