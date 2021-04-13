CHP İstanbul Milletvekili Canan Kaftancıoğlu A Haber muhabirinin provokatif sorularına tek tek yanıt verdi. Kaftancıoğlu A Haber muhabirinin 128 milyar dolar ile ilgili sorusu ile dalga geçti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #canankaftancıoğlu #chp #ahaber #128milyardolarnerede #cumhuriyethalkpartisi #komik #kaftancıoğlu #atv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Canan Kaftancıoğlu A Haber muhabiri ile dalga geçti!