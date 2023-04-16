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16 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineCanan Kaftancıoğlu konuştu Saadet Partililer alkışladı! "Kul hakkı yiyenlerle yemeyenlerin seçimi!"

Canan Kaftancıoğlu konuştu Saadet Partililer alkışladı! “Kul hakkı yiyenlerle yemeyenlerin seçimi!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Canan Kaftancıoğlu konuştu Saadet Partililer alkışladı! “Kul hakkı yiyenlerle yemeyenlerin seçimi!”

Alaturka Online
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