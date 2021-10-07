Canan Kaftancıoğlu TÜGVA Başkanı’nı pişman etti! Adalar’da gergin anlar!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Büyükada İskelesi'nin üst katının mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) geçmesiyle ilgili mahkeme kararını görmek isteyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcilerine anında basın toplantısı düzenleyerek yanıt verdi. Kaftancıoğlu, elindeki mahkeme kararını göstererek, "Buyurun arkadaşlar bakın, biz slogan atmıyoruz, birilerinin dolduruşuna gelmiyoruz. Buyurun mahkemenin tahliye kararı, şu anda gördüğünüz belge karar belgesi elimde” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #canankaftancıoğlu #tügva #chp #adalar #haber #siyaset #politika #ibb #ibbtv #ankahaberajansı #yurttaştv
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