Canan Kaftancıoğlu’ndan Özlem Zengin paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında yaptığı paylaşım üzerine dün gece gözaltına alınan M.Y.’nin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

“KİŞİYE ÖZEL YARGIDA BUGÜN”

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bana ve tüm muhalif kadınlara her türlü hakaret, tehdit cinsiyetçi saldırı serbest, hatta takipsizlik sebebi; söz konusu AKP’li bir siyasetçi olunca ise tutuklanma sebebi..

* Kişiye özel yargıda bugün… Halkın vicdan terazisi gün gelince hepinizi tartacak!

“CİNSİYETÇİ SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

Kaftancıoğlu, soruşturma başlatıldıktan sonra ilk açıklamasında “Öznesi kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kadınlara cinsiyetçi saldırılar karşısında amasız, fakatsız tutum sergilemek marifet değil sorumluluktur. Özlem Zengin’’in kadına karşı cinsiyetçi ve kadını değersizleştiren ifadeleri de kendisine yapılan cinsiyetçi saldırı da kabul edilemez” demişti.

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