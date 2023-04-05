Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘bolca sahte seçmen’ iddialarını araştırdıklarını ancak somut bir bulguya rastlamadıklarını belirterek bu tip ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

*Sevgili İstanbullular; Watsupp gruplarında “benim apartmanımda” ya da “bir yakınımın” diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin, özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına komşuya ulaşılamıyor bir türlü.

*Kaygıyı tetikleyen kimden nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz #HepBirlikte