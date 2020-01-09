Caner Erkin: Eşim sahadaki halime inanamıyor

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, TRT Spor’a özel röportaj verdi. Siyah-beyazlı futbolcu saha içerisindeki gergin görüntüsü hakkında samimi itirafta bulundu. Eşi Şükran Ovalı’nın kendisine inanamadığını belirten Caner, psikologlardan yardım aldığını söyledi. “Ben agresifliğimi bıraktığım an futbolu bırakırım” diyen Caner’in sözleri şöyle;

“Bazen eve gidince, eşimle seyrediyoruz maçı, o da inanamıyor sahadaki sinirli halime. ‘Sahada nasıl bu kadar farklısın’ diyor. Sahadaki agresifliğim konusunda profesyonel yardım alıyorum. Psikologlarla görüşüyorum. Haksızlığa gelemiyorum ben ya. Takıma, takım arkadaşıma haksızlık yapılınca tutamıyorum kendimi.”