Caner Erkin’den milli takım sitemi

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, TRT Spor’a verdiği röportajda hem siyah-beyazlılarla sezon sonu bitecek olan sözleşmesini hem de milli takım konusunda açıklamalarda bulundu. Caner, sözleşme konusunda rahat olduğunu ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde olacağını söyledi. Beşiktaşlı oyuncu, Şenol Güneş’in kendisini milli takıma almadığını bilmediğini belirtti. İşte Caner’in milli takım ve Şenol Güneş hakkındaki sözleri;

“Her zaman milli takımda olmak istiyorum. Son zamanlarda Şenol hoca beni çağırmadı takıma. Neden kadroda olmadığımı da bilmiyorum. Kendisiyle de konuşmadık. Geçen bir açıklama yaptı kendisi, sorunlarını çözmesi gerekir tarzında. Saha içinde hiç problem yoktu aramızda. Beni arayabilir, konuşabilir. Çözemedim. Sonuçta takımın hocası o, çağıracak olan da. Bekliyorum ben her zaman hazırım.”

Caner Erkin, A Milli Takım formasını son olarak 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki İzlanda maçında maçında giydi. Lucescu tarafından ilk 11’de görevlendirilen Caner’in ay-yıldızlı formayı sırtına en son 6 Haziran 2017’de geçirdi.

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Caner Erkin, sezonun sonunda bitecek olan sözleşmesi ile ilgili olarak da, “Sözleşme konusunda başkanımızla konuşuyoruz. Bir sıkıntı yaşanmaz bence. Bu aralar konuşulacaktır. Detay konuşmadık. İlerleyen zamanlarda bilgilendiririz” dedi.