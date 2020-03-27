Çankaya Belediyesi’nden örnek hareket!

Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı artarken, Ankara Çankaya Belediyesi de adeta teyakkuza geçti. Vatandaşa ‘Sen Evde Kal, Senin Belediyen Var’ diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’da corona ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

”Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız” diyen Taşdelen, Çankayalılara evde kalma çağrısı yaptı. Taşdelen, ”İhtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın her konuda yanında olduklarını” söyledi.

Her konuda seferberlik halinde olduklarını vurgulayan Taşdelen, kent merkezleri başta olmak üzere taksi durağı, eczane, ATM’ler, muhtarlıklar gibi vatandaşın uğrak bölgeleri olan yerlerde dezenfekte çalışmaları yapıldığını, belediyede kiracı olan esnaftan kira alınmadığını da açıkladı.

Çankaya Belediyesi bu dönemde evde kalmak durumunda olan vatandaşın yüzünü güldürecek bir de uygulamaya imza attı. Belediyenin kendi ürettiği 20 bin menekşenin kapı kapı dağıtımına başlandı.

Taşdelen’in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Salgın alarmı verildikten sonra yetkin personel ile ekipler kurduk. Kızılay, Tunalı, Bahçelievler gibi kent merkezleri ile büyük cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun kullanım alanlarında mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünlerinden oluşan 40 ton özel dezenfektanlar kullanarak geniş bir hijyen çalışması gerçekleştirdik. Belediye binamızdan başlayarak; okulları, parkları, 502 eczane, 49 Aile Sağlığı Merkezi, 55 taksi durağı ile yüzlerce taksiyi, 72 muhtarlık, 18 kamu kurumu, otobüs durakları, metro giriş çıkışları ile ATM’lerden market sepetlerine kadar her alanda çok yoğun bir dezenfekte çalışması yaptık.

* Evde kalan vatandaşlarımıza moral vermek, bir şeylerle uğraşıp mutlu olmalarını sağlamak için kendi seramızda ürettiğimiz 20 bin menekşenin dağıtımına başladık.

* Başta Çankaya Kaymakamlığı olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz.

* Ülkemizde en çok kreş açan ve işleten belediye olarak tatil süresi boyunca velilerimizden hiçbir ücret almayacağız. Belediyede kiracı esnaftan da kapalı oldukları sürece kira almayacağız

* Salgının yayılmasının önüne geçmek için sosyal ve kültürel mekanlarımızı hızlı bir biçimde kapattık ve bütün etkinlikleri iptal ettik. Kültür merkezleri, çocuk evleri, yüzme havuzları kullanıma kapatıldı.

* Belediye binasında sıkı tedbirler alındı. Giriş çıkışlarda tek kapı uygulaması başladı. Dışarıdan ziyaretçi yasağı getirildi. Gelen vatandaşlarımızın ateşi ölçülerek belediyeye alındı. Kargo firmalarının da binaya girişine engel geldi. Personele vatandaşla teması olunan birimlerde maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.