Çankırı Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Çankırı seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Çankırı’nın 11 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 141.819 seçmen sayısı bulunuyor.
Çankırı Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçimde Çankırı’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%59,2
|2018
|MHP
|%19,6
|2018
|İYİ Parti
|%11,9
|2018
|CHP
|%6,7
|2018
İstanbul Seçim Sonuçları 2023 /h3>
Ankara Seçim Sonuçları 2023 /h3>
İzmir Seçim Sonuçları 2023 /h3>
CHP Seçim Sonuçları 2023 /h3>
AKP Seçim Sonuçları 2023 /h3>
MHP Seçim Sonuçları 2023 /h3>
İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023 /h3>
YSP Seçim Sonuçları 2023