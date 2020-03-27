Çankırı'da kaçak maske ürettiği belirlenen iki kişi yakalandı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da 4 adrese düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 418 maske ele geçirildi, iki kişi hakkında işlem yapıldı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince izinsiz ve ruhsatsız şekilde maske ürettiği belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, içine tuz konularak dikilmiş 418 bez maske, yaklaşık 3 kilogram kaya tuzu ve maske yapımında kullanılan 636 bez parçası ele geçirildi.
Ekiplerce maskelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.