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26 Nisan 2023
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Çankırı’da otomobil alt geçide devrildi: 1’i çocuk 3 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolunda meydana geldi.

Erzurum’dan İstanbul’a giden F.Ö.’nün (48) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Belören köyü alt geçidine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.’nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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