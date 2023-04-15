CANLI | Adana Demirspor – Kasımpaşa

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK karşısında hükmen 3 puana uzanan Mavi Şimşekler, 48 puanla 4. sırada. Vincenzo Montella’nın ekibi, evinde kazanıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Hükmen Gaziantep FK maçıyla beraber 3 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan, son olarak Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Kasımpaşa, 32 puanla 11. basamakta. Paşa, yeni hocası Kemal Özdeş’le 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak.
Adana Demirspor-Kasımpaşa 11’ler:
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif.
Kasımpaşa: Günay, Tarkan, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Mustafa, Fall.
Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün saat 16.00’da başlayan ve Yeni Adana Stadı’nda oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports1’den naklen yayınlanıyor. Ümit Öztürk’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.