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23 Nisan 2023
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CANLI | Adana Demirspor-Kayserispor

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 31. haftası futboluyla keyif veren iki takımın kapışmasına sahne oluyor. Sezonun flaş ekibi Adana Demirspor sahasında transfer yasağına rağmen oynadığı oyun ve aldığı skorlarla takdir kazanan Kayserispor’u konuk ediyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Kupaları biletini kovalayan Mavi Şimşekler 3 maçlık galibiyet serisini 4’e çıkarmayı amaçlıyor. Çağdaş Atan’lı Kayserispor ise 6-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ve hemen ardından golsüz sona eren Kasımpaşa maçını unutturmak adına mutlaka kazanmak istiyor.

Adana Demirspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 16.00’da başladı. Mücadeleyi Hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.

Adana Demirspor-Kayserispor 11’ler:

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam.

 

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