CANLI | Alanyaspor-Sivasspor

Karagümrük’le 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş’a da 3-0 kaybederek iki maçtır galibiyete hasret kalan Alanyaspor sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Akdeniz ekibi yeniden üst sıraları zorlamak ve moral bulmak adına taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Ligde son 10 maçta sadece 2 kez kazanan ve ateş hattında yer alan Yiğidolar ise çıkış peşinde. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Turuncu-Yeşilliler’i devirerek yeni bir sayfa açmak ve bir an önce ligin dibinden kurtulmayı hedefliyor.

Kırmızı-Beyazlılar’da yeni transferler Saiz ve Caicedo da kadroda yer alabilecek. Rıza Çalımbay’ın her iki oyuncuya da şans vermesi bekleniyor.

Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 17.00’de başladı. Yiğit Arslan’ın yönettiği mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.

Alanyaspor-Sivasspor 11’leri:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Ahmed Hassan.