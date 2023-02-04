CANLI | Ankaragücü – Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Ev sahibi takım seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük 6 haftadır kaybetmiyor. İstanbul ekibi deplasmanda kazanarak bu serisini devam ettirmek istiyor. Ankargücü ise istikrarsız görüntüsünü bu maçta sonlandırma peşinde.

Ankaragücü – Fatih Karagümrük 11’ler

Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Uros, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Diack, Taylan, Beridze, Emre, Sowe

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Diagne, Borini

Ankaragücü – Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30‘da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Hafta içinde bay geçen MKE Ankaragücü, son maçında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup olmuştu. 20 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan başkent temsilcisi, 22 puanla Fatih Karagümrük’ün 1 sıra altında 12. sırada yer alıyor.

Geride kalan 20 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 23 puanla 11. sırada yeri alıyor.

Fatih Karagümrük’te sakatlığı süren ve hafta içinde bir kız bebeği olan Adem Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.