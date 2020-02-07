CANLI ANLATIM | BtcTurk Yeni Malatyaspor – Ankaragücü

Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0’lık skorla Ankaragücü oldu.

Yeni Malatya Stadı’ndaki mücadelede Ankaragücü’ne galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Dever Orgill’den geldi. Malatyaspor’da Mustafa Akbaş, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü. Malatyaspor taraftarları, karşılaşmanın son dakikalarında ve sonrasında “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, 14 maç sonra 3 puana uzanan Ankaragücü puanını 17 yaptı.

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.