CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 21. haftasında zirve mücadelesi veren iki takım; Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

İşte ilk 11’ler…

Sivasspor 11’i: Samassa, Barış,Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir 11’i: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Sivasspor, Mayıs 2015’teki 2-1’lik mağlubiyetten bu yana Başakşehir’e Süper Lig’de yenilmiyor (2G 5B). Sivasspor deplasmanında çıktığı ilk sekiz maçın altısını kazanan Başakşehir (2M), daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).

Son iki Süper Lig maçında dört puan kaybeden Sivasspor (1B 1M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 12 karşılaşmada yaşamıştı (10G 1B 1M). Süper Lig’deki son deplasman maçında Fenerbahçe’ye yenilen Başakşehir, Şubat 2017’den bu yana aynı sezon içerisinde üst üste iki dış saha yenilgisi almıyor.

Bu sezon Süper Lig’de oynanan maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Başakşehir (8), aynı zamanda bu aralıkta gol yemeyen tek ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig’de penaltı golü atamayan tek takım olan Sivasspor, en son Şubat 2019’da Akhisarspor filelerini beyaz noktadan havalandırdı.