(CANLI ANLATIM) İstanbulspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 27. haftanın perdesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda kapanacak ve İstanbulspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. 24 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi elde eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor. 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, topladığı 31 puanla 9. sırada bulunuyor. İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşmış ve İstanbulspor rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Ligde üst üste Konyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan toplayan Sarı Siyahlılar, son maçında ise Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 kaybetti. Teknik direktör Fatih Tekke’nin ekibinde sol bek Duhan Aksu, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında cezasını tamamlayan Okan Erdoğan ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

Ligde oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fatih Karagümrük, son 2 maçından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Giresunspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın 2-2’yi yakalayan Kırmızı Siyahlılar, geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puan aldı.

İstanbulspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak İstanbulspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.