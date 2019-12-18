CANLI | Barcelona 0-0 Real Madrid (İlk yarı oynanıyor)

Barcelona Real Madrid canlı! Barcelona Real Madrid maçı ile La Liga’da 17. hafta heyecanı sona eriyor. Dünyanın merakla beklediği maçta Barcelona, Camp Nou’da Real Madrid’i konuk ediyor. İki takım da 35’er puanla zirveyi paylaşırken iki ezeli rakibin de hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da. Barcelona Real Madrid maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi. İlk devrede küçük bir farkla topun hakimi Barcelona’ydı ancak Real Madrid, 4’ü isabetli 12 şut attı, 4 de korner kullandı ve etkili bir görüntü çizdi. Barça ise 3 şutunda 1 isabet bulabilirken hiç korner kullanamadı.

Dk. 32: Real Madrid etkili taraf. Konuk ekip bu dakikaya kadar Barcelona kalesine 3’ü isabetli 8 şut gönderdi.

Dk. 1: Maç başladı!

BARCELONA REAL MADRID MAÇI İLK 11’LER

STAT: Camp Nou

SAAT: 22.00

HAKEM: Alejandro Hernandez

YAYIN: Smart Spor

BARCELONA REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Griezmann, Messi, Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

Normal şartlarda 26 Eylül’de oynanması gereken maç, Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı grupların şiddet içerikli eylemlerinden dolayı 18 Aralık tarihine ertelenmişti. Ligin zirvesinde puan puana bulunan iki takımdan averajla Barcelona birinci, Real Madrid ise ikinci sırada bulunuyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona’nın 96, Real Madrid’in de 95 galibiyeti bulunuyor. Real Madrid, 16 Ağustos 2017 tarihinde oynanan İspanya Süper Kupa maçından bu yana Barcelona’yı yenemiyor. Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın en golcü oyuncuları 12’şer gollü Lionel Messi ve Karim Benzema.

Bu karşılaşmada Barcelona’nın tek eksiği Ousmane Dembele. Real Madrid’de ise Marco Asensio, Eden Hazard, Marcelo ve James Rodriguez, Barcelona karşısında sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.