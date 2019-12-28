CANLI | Başakşehir-Kasımpaşa

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan… Maçın başlama saati 17.30. Ligde 14 haftadır yenilmeyen ev sahibi ekip 30 puanla 2. sırada, konuk takım ise 15 puanla 14. sırada bulunuyor.
Öte yandan adı Galatasaray ile anılan Arda Turan ise Başakşehir’in 21 kişilik maç kadrosunda yer almıyor.
KADROLAR
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Elia, Crivelli, Visca, Demba Ba
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafes, Aytaç, Jorge Fernandes, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam