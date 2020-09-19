CANLI | Beşiktaş Antalyaspor (Kadrolar belli oldu)

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Antakyaspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Siyah-beyazlılar ligin ilk haftasında Trabzonspor’u 3-1; kırmızı-beyazlılar da Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın corona virüsü testi pozitif çıktığı için ilk haftada olduğu gibi takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin var.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin

ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Fredy, Doğukan, Amilton, Bünyamin, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

STAT: 19.00

SAAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN Sports 1

ANTALYASPOR’DA CORONA VİRÜSÜ ŞOKU YAŞANMIŞTI

Bu önemli mücadele öncesi dün Antalya ekibine yapılan corona virüsü testlerinde 58 kişilik kafilenin 52’sinin sonuçları pozitif çıkmıştı. İkinci defa yaptırılan testlerde de sonuç değişmeyince bu kez TFF protokolü gereği İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi test yaptırıldı. Üçüncü test sonucunda kırmızı-beyazlı ekipte sadece 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü sonuçları pozitif olarak açıklandı.

Bu sonuçların ardından Beşiktaş Kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu’na sabah saatlerinde rakiplerine bir kez daha test yapılması için yazılı başvuruda bulundu. Ancak federasyon bu talebi, yapılan testlerin futbola dönüş protokolü çerçevesinde kurallara uygun yapıldığı gerekçesiyle geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ 2 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBEDİYOR

Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor’u 3-0’la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş’in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor’a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti.

İKİ TAKIM 57. RANDEVUDA

2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş’ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2’si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı.