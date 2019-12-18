CANLI | Erzincanspor-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş ilk maçta 3-0 yendiği TFF 3. Lig ekibi Erzincanspor ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Mustakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Maç saat 13.00’te başladı. Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu kuraları 20 Aralık Cuma günü saat 12.00’de çekilecek.
CANLI ANLATIM
- İki takım da orta sahada pas yaparak pozisyon bulmaya çalışıyor.
- 1′ Karşılaşma Beşiktaş’ın vuruşuyla başladı.
KADROLAR
Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre, Enes, Hüseyin, Abdurrahman, Hüseyin, Ayhan, Kerem, Yunus Emre Tok, Halil Yılmaz, Ali Öztürk
Yedekler: Mustafa, Berke, Tugay, Uğurcan, Mümin Talip, Burak, Osman
Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Boyd, Umut
Yedekler: Ersin, Doğukan, Rebocho, Vida, Lens, Kartal, Diaby, Güven, İlkay