CANLI | Fatih Karagümrük – Sivasspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor’la karşılaşıyor. Pirlo’nun öğrencileri 7 maçtır kaybetmiyor. Sivasspor karşısında bu seriyi devam ettirmek istiyorlar. Son iki maçını kazanan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Fatih Karagümrük – Sivasspor 11’ler

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Saiz, Gradel, Caicedo

Fatih Karagümrük – Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo’nun öğrencileri bu süreçte 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Sahasında oynadığı son 4 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen İstanbul ekibinin 26 puanı bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise çıkışını devam ettirmek istiyor. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı-beyazlılar, son 4 maçın 3’ünü kazandı. Bu sezon 11 deplasman karşılaşmasına çıkan Yiğidolar, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 da mağlubiyet yaşadı. Sivasspor, haftaya 24 puanla girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.