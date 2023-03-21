CANLI | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşuyor

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek NEF Stadı’nda son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

CANLI – DURSUN ÖZBEK KONUŞUYOR

Son günlerde olan gelişmeler yüzünden bu açıklamayı yapıyoruz. Kasımpaşa maçına olanlarla ilgili başlamak istiyorum. Zaniolo’ya yapılan hareket, sonrasında yapılan açıklamalar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Lale Orta görev tanımım dışına çıkarak hakem kamuoyuna baskı yapmıştır. Bunu yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Ne yazık ki TFF yönetim kurulundan kimse açıklama yapmamıştır. Buradan TFF yönetimi ile Lale Orta’nın aynı fikirde olduğunu anlıyoruz.

“BİR PROGRAMCI İSTİFA ETTİ”

“Lale Orta’nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta ‘EYT yüzünden’ dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz”

“KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN”

Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın. ‘Tuz koktu’ demiştik. Hâlâ da bu durum devam ediyor.

“TFF NEDEN SUSUYOR?”

“TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF’nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?”

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