CANLI | Giresunspor – Başakşehir

Giresunspor, Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir’i konuk ediyor. Sivasspor galibiyeti sonrası Ankaragücü’ne kaybeden Çotanaklar, 27 puanla 16. sırada. Ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Hakan Keleş’in öğrencileri, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
İstanbulspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle 5. sıraya gerileyen Başakşehir, 45 puanda. Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda kötü gidişatını durdurmaya çalışacak.
Giresunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Çotanak Stadı’nda oynanan ve saat 17.00‘de başlayan Giresunspor-Başakşehir maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Zorbay Küçük’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde…
Giresunspor – Başakşehir 11’ler
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo