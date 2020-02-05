CANLI İZLE | Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı (Ziraat Türkiye Kupası)

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçını dakika dakika canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Kasımpaşa’yı eleyen Alanyaspor ile Rize’yi saf dışı bırakan Galatasaray çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılı takımda tedavileri süren Falcao ve Saracchi Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11’LER:

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzvellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Jimmy, Belhanda, Lemina, Taylan, Onyekuru, Sekidika

Yedekler: Muslera, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Mariano, Andone, Feghouli

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.

RÖVANŞ 12 ŞUBAT’TA OYNANACAK

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa’yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.