CANLI İZLE | Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın (Süper Lig 17. hafta)

Beşiktaş Gençlerbirliği maçını SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz… Süper Lig’de ilk devrenin kapanış maçında Beşiktaş Vodafone Park’ta Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Ligde son 2 haftadır puan alamayan siyah beyazlılar kötü gidişe Gençlerbirliği önünde son vererek devre arasına moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 27 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, son 2 maçta ise mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

İŞTE İLK 11’LER…

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N’Koudou, Diaby, Ljajic, Umut

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği mücadele beIN Sports’tan naklen ekranlara gelecek.

5 MAÇTIR KALE KAPANMIYOR

Son 4 resmi maçını kaybeden Beşiktaş, son 5 resmi maçta ise kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 5 maçta Süper Lig’de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan ikişer, Fenerbahçe’den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

BURAK YILMAZ SAKAT

Beşiktaş’ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

LENS CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü. Kartal’da Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.