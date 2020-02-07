CANLI İZLE: Fenerbahçe Maccabi Fox maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euruolegue’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Euroleague’de normal sezonun sonu yaklaşırken Fenerbahçe Beko, son maçlarında kritik galibiyetler aldı. Son yıllarda Euroleague’de yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Fenerbahçe Beko bu hafta Macacabi Fox ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak olan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş sizden üyelik ve ücret talep edebilir.

FENERBAHÇE MACCABİ MAÇI CANLI İZLE