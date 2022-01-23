CANLI İZLE | Galatasaray Trabzonspor maçı canlı anlatım (Süper Lig 23. hafta)

Galatasaray Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor haftanın derbisinde Nef Stadı’nda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Ateş hattına yaklaşan sarı kırmızılı takımın kaderini , bordo mavililerin ise şampiyonluk yarışındaki iddiasını önemli hale getireceği dev karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. Galatasaray Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde…

Galatasaray Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de haftanın en kritik maçında küme düşme hattına iyiden iyiye yaklaşan Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmek isteyen Trabzonspor, NEF Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. Ligde geride kalan 22 haftada 27 puan toplayabilen sarı kırmızılı takım yeni hocası Domenec Torrent ile ilk 2 maçında galibiyet almayı başaramadı. 51 puanla liderliğini sürdüren ve son 2 haftada 4 puan kaybeden bordo mavililer ise yeniden çıkış için galibiyeti arzuluyor.

15. sıradaki Galatasaray maçı kaybetmesi halinde alt sıradaki tehlikenin içine düşecek. Trabzonspor da puan kaybetmesi halinde maçın büyüklüğünü göz önüne alarak bir anlamda psikolojik üstünlüğünü yitirmiş olacak.

İki takımın eksikleri

Galatasaray’da Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed ise kadroda bulunamayacak.

Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny’nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamsik’in durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

133. randevu

İki ekip arasında, Trabzonspor’un şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59’unu Galatasaray, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42’sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.

İstanbul’daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul’da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul’daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray’ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’daki lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998’de İstanbul’da Trabzonspor’un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Üç futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray’da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Ligde son 11 maçta sadece 1 galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde 17 gole engel olamadı.

Averajı ekside

Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig’de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.

Bu sezon büyük maçlarda yenilgisi yok

Trabzonspor, bu sezon İstanbul’un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş’ı 2-1 yenmeyi başardı.