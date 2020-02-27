CANLI İZLE | Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçı canlı yayın

Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmandaki ilk maçta Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora sokan temsilcimiz Başakşehir güçlü rakibini İstanbul’da ağırlıyor. Okan Buruk önderliğinde bu sezon Avrupa’da iyi bir performans ortaya koyan Başakşehir’in tur için yemeden 2 gol bulması gerekiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz’de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir’in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 20.55’te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL 11’İ

Mert, Çaiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan, Elia, Gulbrandsen, Demba Ba.

TEK EKSİK CRİVELLİ

Medipol Başakşehir’de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.