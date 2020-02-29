CANLI İZLE | Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı yayın linki (Saat kaçta? Hangi kanalda?)

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Bordo mavililer Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak zirveyi kaptıran bordo mavililer Rize’den 3 puanı alarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

1 maç eksiği bulunan Trabzonspor geçtiğimiz hafta Başakşehir’e kaybederek düşme potasına yaklaşan Çaykur Rizespor’a karşı sürpriz yaşamak istemiyor.

TRABZONSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor – Çaykur Rizespor maçı Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Saat 17.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU:

Trabzonspor 11’i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce, Atakan, Serkan Asan, Abdurrahim, Messias, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Abülkadir Ömür, Bilal, Nwakaeme

Çaykur Rize: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Boldrin, Sasse, Aminu, Skoda

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

KADRODA REVİZYON

Trabzonspor’da Rize maçı öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11’ine göre zorunlu değişikliklere giderek Campi’nin yerine Hüseyin’e, Pereira’nın yerine Kamil Ahmet’e, Doğan’ın yerine cezasını tamamlayan Mikel’e forma vermesi bekleniyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE TRABZONSPOR ÖNDE

Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına’nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA SADECE TEK YENİLGİ

Karadeniz devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07’de 1-0’lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.