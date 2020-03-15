CANLI İZLE | Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın (saat kaçta hangi kanalda?)

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in zirvesindeki nefes kesen maçta Trabzonspor sahasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. 52 puan ve averajla ligin lideri olan Trabzonspor aynı puandaki rakibi Başakşehir’i kritik virajda mağlup ederek şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak istiyor. Avrupa’daki yürüyüşüne devam eden Başakşehir ise Trabzon’da kazanarak liderliği almanın hesaplarını yapıyor…

TRABZONSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

İŞTE İLK 11’LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIn Sports 1’den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR İLE 24’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor’un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

EN ÇOK GOL ATAN İLE EN AZ GOL YİYENİN MÜCADELESİ

Bu arada, yarın Medipcal Park Stadı’nda oynanacak müsabaka, ligde en çok gol atan ile en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Trabzonspor 25 haftalık bölümde attığı 58 gol ile bu alanda zirvede yer alırken, kalesinde 24 gol gören Medipol Başakşehir de bu noktada zirvenin sahibi. Buna karşılık Trabzonspor’un ligde yediği gol sayısı 27 olurken, Medipol Başakşehir ise 25 haftalık bölümde 49 gol kaydetti. Bu maç öncesi Trabzonspor’un gol averajı 31, Başakşehir’in ise 25.

TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth’un ise forma giyebileceği bildirildi.

BAŞAKŞEHİR’DE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Medipol Başakşehir’de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli’nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SKRTEL SARI KART SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor’u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.