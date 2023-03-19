CANLI | Karagümrük-Başakşehir

UEFA Konferans Ligi’nden elenen Medipol Başakşehir, Süper Lig’e dönüyor. 26. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Turuncu-Lacivertliler’i ağırlayacak. Andrea Pirlo yönetiminde 9 maçtır kaybetmeyen Kırmızı-Siyahlılar serisini sürdürmeye çalışacak. Son 5 resmi maçı da kazanamayan ve 4’ünde mağlup olan Emre Belözoğlu’nun ekibi ise çıkış arıyor.
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir 11’ler:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Shukurov, Bertolacci, Baniya
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Keny, Figueiredo
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başladı. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.