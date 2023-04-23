CANLI | Kasımpaşa-Konyaspor

Süper Lig’in 31. haftasında bu sezon beklentilerin altında kalan iki takım karşılaşıyor. Bir tarafta Kasımpaşa, diğer tarafta Konyaspor olacak. Sezona Sami Uğurlu’yla başlayan, Şenol Can’la devam eden, ligin ortasında Selçuk İnan’ı getiren ve son olarak 3 hafta evvel Kemal Özdeş’e takımı emanet eden Paşa çıkış peşinde. Özdeş’le çıktığı 3 maçtan 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi alt sıralardan iyice kurtulmayı hedefliyor.

Kasımpaşa-Konyaspor 11’ler:

Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf.

İlhan Palut’un ardından göreve gelen ve ilk 4 maçında mağlup olan Aleksandar Stanojevic o periyot sonrasında 6 karşılaşmalık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Çarşamba günü ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor’a kaybederek serisi sona eren Yeşil-Beyazlılar yeniden galibiyet halkalarını oluşturmak istiyor.

Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 13.30’da başladı. Hakem Yasin Kol’ün düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1’den naklen ekranlara geliyor.