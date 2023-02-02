CANLI | Kayserispor – Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. 40 puanla üçüncü sırada bulunan Emre Belözoğlu’nun öğrencileri 29 puanla yedinci sırada bulunan Kayserispor’u yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise evinde galibiyet arıyor.

Kayserispor – Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17.00’de Kadir Has Şehir Stadyumu‘nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detalar fanatik.com.tr’de…

Kayserispor – Başakşehir 11’ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Serdar, Berkay, Mesut Özil, Deniz, Okaka.

Başakşehir 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle haftaya 40 puanla 3. sırada başladı. Sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 7. sırada bulunuyor.

En az gol yiyen ikinci takım

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 20 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, bu alanda kalesinde 14 gol gören Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Boz Baykuşlar, ayrıca bu sezon ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.