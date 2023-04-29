CANLI Kılıçdaroğlu’ndan ‘Atatürk Havalimanı’ açıklaması: Kıyamet koptu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Kayseri’de miting düzenliyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik ediyor.

Atatürk Havalimanı vaadine yönelik eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Atatürk Havalimanı’nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu. Yapacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

*Kayseri’yi yine bölgenin en güçlü illerinden biri haline getirmek zorundayız, bunu hep beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri Orta Anadolu’nun kilit kenti.

*Yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar, 22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez, o hızlı tren buraya gelecek.

“Beşli çetelerin at koşturduğu bir Türkiye’yi değil, herkesin sokaklarında huzur içinde gezdiği bir Türkiye inşa edeceğiz.

*Devlet soygunculara hizmet etmez, soygunculara hizmet eden bir devlet anlayışından vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışını getireceğiz.