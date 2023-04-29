55.7 F
Los Angeles
29 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemCANLI Kılıçdaroğlu’ndan ‘Atatürk Havalimanı’ açıklaması: Kıyamet koptu

CANLI Kılıçdaroğlu’ndan ‘Atatürk Havalimanı’ açıklaması: Kıyamet koptu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Kayseri’de miting düzenliyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik ediyor.

Atatürk Havalimanı vaadine yönelik eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Atatürk Havalimanı’nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu. Yapacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

*Kayseri’yi yine bölgenin en güçlü illerinden biri haline getirmek zorundayız, bunu hep beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri Orta Anadolu’nun kilit kenti.

*Yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar, 22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez, o hızlı tren buraya gelecek.

“Beşli çetelerin at koşturduğu bir Türkiye’yi değil, herkesin sokaklarında huzur içinde gezdiği bir Türkiye inşa edeceğiz.

*Devlet soygunculara hizmet etmez, soygunculara hizmet eden bir devlet anlayışından vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışını getireceğiz.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,492BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States